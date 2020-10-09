دربي ميلانو في مهب الريح؟ 8 إصابات بـ كورونا بين ميلان وإنتر

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 14:17

كتب : FilGoal

ميلان - إنتر - الصور من الحساب الرسمي للنيراتزوري

أعلن نادي إنتر إصابة الحارس الروماني إينوت رادو بـ فيروس كورونا لتزداد عدد الحالات المصابة بين لاعبي أزرق ميلانو إلى 5.

وصار دربي ميلانو والمقرر إقامة مباراة ميلان وإنتر لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي في السابع عشر من أكتوبر المقبل عقب نهاية التوقف الدولي الجاري.

وأعلن إنتر سابقا إصابة أليساندرو باستوني مع منتخب إيطاليا للشباب وميلان شكرينيار مع منتخب سلوفاكيا بـ فيروس كورونا.

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ثم أصيب روبرتو جاليارديني ورادجا ناينجولان بـ كورونا أيضا.

في الجهة المقابلة أعلن ميلان أمس أن الثنائي ليو دوارتي وزلاتان إبراهيموفيتش لم يتعافا بشكل نهائي من فيروس كورونا على الرغم من مرور أسبوعين على إصابتهما.

ضربة جديدة تلقاها ميلان بإعلان المنتخب الإيطالي للشباب زيادة المصابين بـ فيروس كورونا وحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" فأن ماتيو جابيا مدافع الروسونيري ضمن المصابين.

متاعب ميلان الدفاعية تتزايد قبل القمة المرتقبة في ظل إصابة دوراتي وجابيا بـ كورونا وإجراء موساتشيو عملية جراحية لم يتعاف منها بعد، ليظل سيمون كايير وحيدا في قلب الدفاع في انتظار انتهاء تأهيل القائد أليسيو رومانيولي.

ميلان يتصدر ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط بينما يحل إنتر سادسا برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل.

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