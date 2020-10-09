حوار في الجول – كشري: هذا القرار ساهم في بقاء أسوان بالدوري.. ونستحق أكثر من ذلك

ضمن أسوان رسميا بقائه في الدوري الممتاز قبل جولتين على نهاية المسابقة بفضل انتصاره على حرس الحدود ووصوله للنقطة 37.

بقاء يصفه مدرب الفريق أحمد كشري بالإنجاز التاريخي، مؤكدا أنه اعتاد على خوض التجارب الصعبة والنجاح فيها.

وعن كيف بقى أسوان في الدوري والعصوبات التي واجهت الفريق تحدث أحمد كشري في حوار لـFilGoal.com.

وبدأ كشري حديثه قائلا: "أنا سعيد للغاية لا يمكن أن أصف شعوري، رغم قلة الإمكانيات ورغم كثرة الإصابات لكننا بقينا في الدوري".

وتابع "أحد أسرار النجاح هي علاقتي الجيدة للغاية باللاعبين فتجدهم في الملعب يبذلون كل ما لديهم من أجلي".

وواصل "فزنا على الزمالك لأول مرة في تاريخ النادي وانتصرنا على المقاولون وفزنا في أربع مباريات متتالية ولدينا أعلى معدل تهديفي في تاريخنا، وخرجنا في خمس مباريات متتالية بشباك نظيفة لأول مرة كذلك، كل هذا يجعلني سعيدا للغاية".

وأضاف "لولا سوء التوفيق في بعض المباريات وبعض القرارات التحكيمية لكنا وصلنا لـ42 أو 45 نقطة وتجنبنا النجاة من صراع الهبوط مبكرا وكنا وضعنا أنفسنا في مركز متقدم، ولكن أنا راض للغاية".

التجارب الصعبة

وانتقل كشري للحديث عن صعوبة التجربة قائلا: "ليست أول مرة فسبق وتوليت تدريب النصر للتعدين ولولا التعادل في اللقاء الأخير لبقينا في الدوري".

وأكمل "دربت منتخب جيبوتي وهو غير قوي في إفريقيا وفزت على زامبيا وكينيا وحسنت من تصنيفهم، توليت تدريب بلدية المحلة والترسانة والأخير وصلت به للمباراة الأخيرة للصعود للدوري، سوهاج كان المركز الأخير وخلال شهرين كان الخامس في الترتيب".

وشدد "أكثر ما يسعدني مع أسوان أن الجمهور كان يشيد بنا حتى عند الهزيمة، عملنا كان يظهر".

سبب تذبذب النتائج بعد الفوز على الزمالك

فاز أسوان على الزمالك في استاد القاهرة بهدف دون رد ولكنه خسر بعد ذلك في ثلاث مباريات متتالية فما هو السبب؟

أجاب كشري "لعبنا مع الجونة في ملعبه وكنا أفضل ولو كنا انتصرنا لكنا ضمنا البقاء في الدوري مبكرا، لكن الجونة لو خسر سيقترب من الهبوط كثيرا".

وواصل "هدف لم يحتسب لنا وهدف استقبلناه من خطأ، كنا نستحق التعادل".

وتابع "بعد ذلك عانينا من إصابات كثيرة لدرجة جعلتني أدفع بالظهير الأيمن كقلب دفاع وأحيانا استعنت بلاعبي الوسط في الدفاع مثل سولومون منساه والكل أشاد به".

وأكمل "ما أسعدني هو استجابة اللاعبين لتغيير مراكزهم ولعبهم بشكل جيد، وأعدنا اكتشاف العديد منهم مثل محمد جابر ومحمد مرسي ومسعد عوض".

قرار ساهم في بقاء أسوان بالدوري

وعن هل قرار البقاء في القاهرة ساهم في بقاء أسوان أجاب كشري "نعم بالفعل".

وأكمل "نعم كنا نلعب كل المباريات خارج ملعبنا ولكن سعادتي بقراري باللعب في القاهرة واختيار ملعب الشرطة ليكون ملعبنا ساهم في تجنب الإرهاق من السفر المستمر".

وأردف "قرار كان صائبا بنسبة مليون في المئة".

وبسؤاله عن الموسم المقبل رد "لم أخطط فنحن نخوض مباراة كل ثلاثة أيام ومن الآن سأفكر في الموسم المقبل وسأمنح بعض اللاعبين الفرص للمشاركة كي لا أظلم أي شخص".

وتابع "نريد فقط تحسين الاستثمار في النادي فنحن نعتمد على دعم المحافظة وهذا غير كاف لفريق كرة قدم".

وأتم كشري حواره "أتمنى التوفيق في الموسم المقبل وكما قلت لو كنا وفقنا في بعض مباريات الموسم الجاري لكنا حصدنا نقاطا أكثر من ذلك".