عبد الهادي لـ في الجول: لاعبو الزمالك رجال رغم الإصابات والإيقافات.. وسنحاول علاج الإرهاق الشديد

أشاد مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك بروح لاعبي الفريق رغم ضغط المباريات عقب التعادل مع وادي دجلة سلبيا في الدوري المصري.

وقال عبد الهادي لـ FilGoal.com: "اللاعبون رجال رغم الإصابات والإيقافات ونشكرهم على تحملهم المسؤولية وتنفيذ المهام، اعتمادنا في الوقت الحالي على اللاعبين المقيدين إفريقيًا".

وواصل "نعانى من إصابات وإيقافات وانضمام لاعبين لمنتخبات بلادهم وهم عناصر أساسية للفريق".

وأكمل "كنا نتمنى حصد النقاط وأهدرنا عدة فرص منها لعمر السعيد وإسلام جابر".















































































وأوضح "الزمالك يعاني من ضغط اللقاءات والإرهاق لعبنا المصري في إسكندرية، وبعدها بثلاث أيام واجهنا سموحة في الإسماعيلية ولعبنا 120 دقيقة، وبعدها بـ 48 ساعة واجهنا فريق حصل علي القسط الكافي من الراحه بخلافنا، ورغم ذلك اللاعبين لم تُقصر وأدت ما عليها وكنا الأقرب للفوز".

وأردف "ناشدنا كثيرا أن هذا الضغط في اللقاءات سيعرضنا لخسائر كثيرة قبل إفريقيا وآخرها إصابة حازم إمام".

وأتم "سنحاول عمل استشفاء للاعبين بأقصى درجة لمعالجة هذا الإرهاق الشديد قبل لقاء الرجاء الهام لنا".

وسيلتقي الزمالك يوم الإثنين المقبل مع حرس الحدود في الجولة الـ 33 من الدوري المصري، قبل السفر للقاء الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.