عبد الحفيظ: أتمنى أن نخرج بلا إصابات في 90 دقيقة أمام بيراميدز

يأمل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الخروج دون خسائر وإصابات أمام بيراميدز في الجولة الـ 33 من الدوري المصري.

بيراميدز برصيد 64 نقطة يتفوق على الزمالك بعد خصم الثلاث نقاط بنهاية الموسم في جدول ترتيب الدوري بالمركز الثاني، والفوز على الأهلي يقربه أكثر من حجز بطاقة دوري الأبطال الموسم المقبل.

صرًح عبد الحفيظ عبر قناة MBC مصر: "حققنا هدفنا بالفوز ببطولة الدوري، سأتحدث عن فريقي فقط".

وأضاف "لكل فريق أهدافه، نسعى لتقديم أداء جيد أمام بيراميدز، لأنها البروفة الأخيرة قبل لقاء الوداد، ونأمل أن يكون الكل سليما لأنه تنتظرنا مباراة مصيرية وقوية جدا في المغرب".

وتابع "أهدافنا صحية، أي لاعب يشعر بألم لن يشارك في ظل ضغط المباريات واللعب كل 4 أيام، لا نريد خسارة عنصر سيكون له بصمة أو إضافة أمام الوداد سواء كان أساسيا أو احتياطيا".

وواصل "بيراميدز فريق قوي وعناصره جيدة، ولديهم أيضا أهداف، دوافعنا تحققت محليا ونريد أن نخوض مواجهة الوداد بمعنويات جيدة".

وأتم "إراحة أي لاعب والجانب الفني يخص موسيماني مدرب الفريق، أتمنى أن نخرج بلا إصابات في 90 دقيقة أمام بيراميدز".

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في قمة مواجهات الجولة الـ 33 (قبل الأخيرة) من الدوري قبل أن يخوض كلاهما عراكه الإفريقي.