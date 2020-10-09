ميسي ينصر الأرجنتين على الإكوادور في مباراة فقيرة هجوميا

استهل المنتخب الأرجنتيني مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز على الإكوادور بهدف دون مقابل على ملعب لا بومبونيرا معقل بوكا جونيورز.

ليونيل ميسي عاد للظهور من جديد مع المنتخب الأرجنتيني بعد انتهاء إيقافه من اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" عقب طرده وتصريحاته في مباراة تشيلي بمباراة تحديد المركز الثالث في كوبا أمريكا 2019.

المباراة بدأت أحداثها مبكرة، ركلة جزاء لصالح التانجو احتسبها الحكم التشيلي روبرتو توبار في الدقيقة 11، انبرى لها ميسي وأودعها في الشباك معلنا عن تقدم أصحاب الأرض.

لتكون ركلة جزاء ميسي هي المرة الوحيدة التي لمس فيها أفضل لاعب في العالم 6 مرات الكرة داخل منطقة الجزاء طيلة المباراة.

هدف عادل به ميسي رصيد الأوروجوياني لويس سواريز برصيد 22 هدفا في صدارة هدافي تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية عبر تاريخها.

كما عادل الثنائي الأرجنتيني والاوروجوياني الظاهرة البرازيلية رونالدو برصيد 39 هدفا في المباريات الرسمية لمنتخبات أمريكا الجنوبية كأفضل هدافين.

الشوط الأول لم يشهد العديد من الفرص لينتهي بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

في الدقيقة 48 من عمر اللقاء كاد لوكاس أوكامبوس أن يسجل هدف زيادة الفارق للأرجنتين لكن الحارس ألكسندر دومينجيز تصدى لتسديدته.

فقر المباراة ظهر هجوميا بين المنتخبين إذ لم يسدد كلاهما سوى 10 مرات معا على مرمى الآخر بواقع 8 للأرجنتين و2 للإكوادور، لتصبح أقل مباراة تشهد تسديدات في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية خلال آخر نسختين منها.

وكاد البديل رودريجيو دي بول أن يحرز هدف تعزيز تقدم الأرجنتين في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

وسيسافر المنتخب الأرجنتيني لخوض الجولة الثانية في العاصمة لاباز ضد نظيره بوليفيا، بينما تستضيف الإكوادور أوروجواي في الجولة المقبلة.

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