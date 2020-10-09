التشكيل – سواريز وفالفيردي يقودان أوروجواي.. وتشيلي تدفع بـ فيدال وسانشيز

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 00:20

كتب : FilGoal

لويس سواريز - أوروجواي - بيرو

أعلن أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي، عن تشكيل بلاده لمواجهة تشيلي.

أوروجواي تستقبل تشيلي في ملعب المئوية بالجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.

ودفع تاباريز بالمخضرم لويس سواريز في خط الهجوم، كما واصل الاعتماد على دييجو جودين في عمق الدفاع.

ويبدأ فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد في خط الوسط، فيما يبقى لوكاس توريرا لاعب وسط أتليتكو مدريد الجديد على مقاعد البدلاء.

أمّا رينالدو رويدا مدرب تشيلي، فدفع بـ أرتورو فيدال في خط الوسط.

كما واصل الاعتماد على الثنائية الهجومية المعتادة: أليكسيس سانشيز، وإدواردو فارجاس.

تشكيل أوروجواي:

حراسة المرمى: مارتين كامبانيا

الدفاع: مارتين كاسيريس – سيباستيان كواتيس – دييجو جودين – ماتياس بينيا

الوسط: رودريجو بينتانكور – فيدي فالفيردي – بريان رودريجيز – جورجيان دي أراسكيتا

الهجوم: نيكولاس دي لا كروز – لويس سواريز

لوكاس توريرا – ماكسي جوميز – داروين نونييز – نايتان نانديز –

تشكيل تشيلي:

حراسة المرمى: جابرييل أرياس

الدفاع: باولو دياز – فرانسيسكو سييرالتا – سيباستيان فيجاس – نيكولاس دياز

الوسط: خوسيه فوينزاليدا - تشارليس أرانجيز – كلاوديو بايزا – أرتورو فيدال

الدفاع: إدواردو فارجاس – أليكسيس سانشيز

أوروجواي تشيلي تصفيات كأس العالم
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