مدحت عبد الهادي: نعاني من ضغط كبير.. كان الله في عون اللاعبين

قال مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك إن فريقه يعاني من ضغط كبير للغاية جراء خوض مباريات متتالية كل ثلاثة أيام.

وتعادل الزمالك مع وادي دجلة سلبيا اليوم الخميس في استاد القاهرة في الجولة 32 من الدوري.

وقال عبد الهادي لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "نعاني من ضغط كبير سافرنا الإسكندرية للقاء المصري ثم بعد ثلاثة أيام واجهنا سموحة في كأس مصر".

وأضاف "وبعد 48 ساعة واجهنا وادي دجلة في الدوري، كان الله في عون كل اللاعبين في الأهلي والزمالك وكل فرق الدوري".

وواصل "لا نستطيع العمل بين المباريات في فنيات لا نهتم سوى بالاستشفاء فقط".

وأتم "تحسنا في الشوط الثاني لكن ذلك لم يكن كافيا للانتصار وهذه هي كرة القدم".

ووصل رصيد الزمالك بعد ذلك التعادل للنقطة 62 ويأتي بيراميدز ثانيا بـ63 نقطة.

علما بأن نقاط الزمالك المحسوبة هي تلك التي تم احتسابها عقب تطبيق قرار لجنة الانضباط بخصم ثلاث نقاط منه لانسحابه من مواجهة الأهلي في الدور الأول من المسابقة.