مرتضى يطلب من وزير الرياضة إيقاف عقوبات اللجنة الأولمبية ضده

أرسل مرتضى منصور رئيس الزمالك خطابا لوزير الرياضة أشرف صبحي طلب خلاله التدخل لوقف العقوبات التي صدرت ضده من قبل اللجنة الأولمبية المصرية.

وقال مرتضى في خطابه لوزير الرياضة: "أطالب بإلغاء جميع العقوبات التعسفية واعتبارها هي والعدم سواء وفي حالة امتناع سيادتكم عن القيام بدوركم المنصوص عليه يعتبر ذلك المرة الثانية قرارا إداريا سلبيا يكون لي وللنادي الحق في الطعن عليه أمام القضاء الإداري المحترم قضاء الحقوق والحريات".

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية أصدرت قرارا بمنع مرتضى منصور من مزاولة أي نشاط رياضي لأربع سنوات مع تغريمه 100 أف جنيه.

يذكر أن شريف العريان سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية أكد أن لمرتضى الحق في الطعن على القرارات خلال أسبوع من تاريخ صدورها، بالإضافة للطعن ضد مركز التسوية والتحكيم الرياضي أو المحكمة الرياضية في سويسرا.