احذروا من الأسود الجدد.. إنجلترا تفترس ويلز بثلاثية

تغلب منتخب إنجلترا وديا اليوم الخميس على منافسه ويلز بثلاثية دون رد وديا في مباراة جمعت بينهما على ملعب ويمبلي.

يأتي ذلك في إطار استعداد كلا المنتخبين لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية.

افتتح أهداف المباراة دومينيك كالفرت ليفين في الدقيقة 26.

وأضاف كونور كوادي الهدف الثاني لكتيبة المدرب جاريث ساوثجيت في الدقيقة 53.

وأتم داني إنجز ثلاثية المنتخب الإنجليزي بهدف في الدقيقة 63.

وتعد تلك الأهداف الدولية هي الأولى لجميع المسجلين في مسيرتهم.

ويستعد منتخب ويلز لملاقاة إيرلندا ثم بلغاريا يومي الأحد والأربعاء المقبلين في الجولتين الثالثة والرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

فيما يواجه منتخب إنجلترا كل من بلجيكا والدنمارك في اليومين ذاتهما.