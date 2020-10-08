الصراع الإفريقي – تعرف على المباراتين المتبقيتين لـ الزمالك وبيراميدز

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 22:20

كتب : FilGoal

محمد فاروق - الزمالك - بيراميدز

نقطة وحيدة تفصل بين بيراميدز والزمالك في صراعهما على حجز بطاقة التأهل لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل من بوابة الدوري المصري.

وتعادل الزمالك مع وادي دجلة اليوم الخميس ليصل رصيده للنقطة 62 يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب ويأتي بيراميدز ثانيا بـ63 نقطة.

علما بأن نقاط الزمالك المحسوبة هي تلك التي تم احتسابها عقب تطبيق قرار لجنة الانضباط بخصم ثلاث نقاط منه لانسحابه من مواجهة الأهلي في الدور الأول من المسابقة.

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فما هي المباريات المتبقية لكلا الفريقين؟

سيواجه بيراميدز منافسه الأهلي يوم الأحد المقبل في الجولة 33 من المسابقة.

وفي اليوم التالي سيلتقي الزمالك مع منافسه حرس الحدود.

أما المباريات التي لم تُعلن عن مواعيدها في الجولة الأولى من الدوري، فسوف يواجه الزمالك منافسه الإسماعيلي ويلتقي بيراميدز مع المقاولون العرب.

ماذا لو طبقنا نتائج الدور الأول على الدور الثاني؟

سيحصد بيراميدز ثلاث نقاط فقط، بعدما فاز على المقاولون وخسر من الأهلي.

أما الزمالك فسيحصد ست نقاط إثر سابق انتصاره على حرس الحدود والإسماعيلي.

وبالتالي تصبح بطاقة التأهل لدوري الأبطال من نصيب الزمالك.

الزمالك بيراميدز في الدوري
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