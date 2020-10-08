كشري باكيا بعد بقاء أسوان: واجهتنا أصعب ظروف.. ما قاله وليد صلاح الدين ضغطني

بعدما تمالك نفسه إثر البكاء من احتفاله ببقاء أسوان في الدوري الممتاز تحدث أحمد كشري المدير الفني للفريق قائلا: "واجهتنا أصعب ظروف في الدوري".

وتابع في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس" بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين لهدف اليوم الخميس "نلعب كل مبارياتنا خارج ملعبنا".

وواصل "هناك مباريات لعبناها جيدا وخسرنا بشرف، وأمام وادي دجلة والجونة خسرنا بأخطاء فردية، ولو حالفنا بعض التوفيق لكنا في مكان آخر".

وأكمل "كنا نعاني من إصابات عديدة لا تقل عن 6 أو 7 لاعبين لدرجة جعلتني أشرك الظهير كقلب دفاع".

وأضاف كشري "كل حاجة كانت ضدي عدا روح اللاعبين وسعادتي كبيرة للغاية".

وأتم "وليد صلاح الدين قال قبل أيام لو نجح أسوان في البقاء في الدوري عليهم أن يشيدوا تمثالا لكشري، قلت له لماذا تحدثت عني بتلك الطريقة؟ ما قلته ضغطني أكثر".

ووصل رصيد أسوان لـ37 نقطة ليتأكد بقائه في الدوري الممتاز رسميا في الموسم المقبل قبل مباراتين على نهاية الموسم الجاري.