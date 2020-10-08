كرة يد – الزمالك يهزم أسيوط والأهلي يفوز على بورسعيد

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 20:48

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد الأحمر لاعب الزمالك لكرة اليد

فاز الزمالك على فريق أسيوط بنتيجة 40-19 في المباراة التي جمعتهما اليوم بأسيوط في ثاني لقاءات دور المجموعات من دورى المحترفين.

شوط المباراة الأول انتهى لصالح الزمالك بنتيجة 22-7 قبل توسعة الفارق في الشوط الثاني أكثر.

ويلتقي الزمالك مع فريق بترول أسيوط غدا في الواحدة ظهرا، وستقام المباراة على الصالة الرياضية بجامعة أسيوط.

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من جهة أخرى، فاز الأهلي على بورسعيد بنتيجة 37-26 بعد الفوز سابقا على الشمس والمعادي.

وشهدت المباراة تسجيل كل من عبد الحميد حٌميد ومحمد طيار حارسي الفريق لهدف لكل منهما.

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