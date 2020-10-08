كرة يد – الزمالك يهزم أسيوط والأهلي يفوز على بورسعيد

فاز الزمالك على فريق أسيوط بنتيجة 40-19 في المباراة التي جمعتهما اليوم بأسيوط في ثاني لقاءات دور المجموعات من دورى المحترفين.

شوط المباراة الأول انتهى لصالح الزمالك بنتيجة 22-7 قبل توسعة الفارق في الشوط الثاني أكثر.

ويلتقي الزمالك مع فريق بترول أسيوط غدا في الواحدة ظهرا، وستقام المباراة على الصالة الرياضية بجامعة أسيوط.

من جهة أخرى، فاز الأهلي على بورسعيد بنتيجة 37-26 بعد الفوز سابقا على الشمس والمعادي.

وشهدت المباراة تسجيل كل من عبد الحميد حٌميد ومحمد طيار حارسي الفريق لهدف لكل منهما.