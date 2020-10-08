مدرب الإسماعيلي: مواجهة المصري صعبة.. لكننا نريد مواصلة النتائج الإيجابية

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 20:40

كتب : ياسر الشريف

الأهلي - الإسماعيلي

قال أبو طالب العيسوي مدرب الإسماعيلي إن مواجهة المصري ستكون في غاية الصعوبة في ظل النتائج الإيجابية لكليهما في الفترة الأخيرة.

ويواجه الإسماعيلي منافسه المصري غدا الجمعة في الجولة 32 من الدوري.

وتحدث العيسوي لـFilGoal.com قائلا: "فرص ودوافع الفريقين متساوية فكلينا حصد النقاط كثيرا مؤخرا والروح المعنوية ارتفعت".

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واستدرك "لكننا نريد مواصلة النتائج الإيجابية وكل اللاعبين في أتم تركيزهم وهذا كان واضحا في التدريبات الأخيرة".

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بـ38 نقطة إثر خوضه لـ31 لقاء.

أما المصري فيأتي في المركز الـ12 بـ36 نقطة من 30 لقاء.

الإسماعيلي المصري في الدوري
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