انتهت في الدوري - الزمالك (0)-(0) وادي دجلة.. تعادل مخيب للفريقين

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 19:45

كتب : FilGoal

الزمالك - وادي دجلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ووادي دجلة بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 93 رأسية من مصطفى محمد وعبد المنصف يتألق في إبعادها رفقة الدفاع إلى ركنية.

ق. 93 إسلام جابر يهدر أخطر الفرص بعد عرضية أرضية قابلها بتصويبة فوق المرمى.

ق. 86 عمر السعيد يشارك بدلا من كاسونجو.

ق. 85 رأسية من كاسونجو في العارضة.

ق. 71 مروان حمدي يقطع الكرة من الونش وينفرد ويسدد لكن أبو جبل يتصدى على مرتين.

ق. 68 تبديل اضطراري أخير لوادي دجلة بدخول أحمد حسن بدلا من عبد الكبير الوادي.

ق. 61 رجب عمران ومروان حمدي يشاركان بدلا من حسام عرفات ومحمد عبد العاطي في صفوف وادي دجلة.

ق. 55 عرضية من زيزو ورأسية مصطفى محمد فوق المرمى.

ق. 51 عبد الكبير الوادي يتوغل ويسدد وأبو جبل مجددا يحولها إلى ركنية ببراعة.

ق. 46 تصويبة مبكرة من كابو يتصدى لها أبو جبل بثبات.

تبديلان للزمالك مع بداية الشوط الثاني بدخول أحمد عيد، وإسلام جابر ومحمد أوناجم بدلا من حازم إمام "المصاب"، ومحمد حسن، ومصطفى فتحي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 حازم إمام يتلقى العلاج مع نهاية الشوط الأول ويٌمسك العضلة الخلفية.

ق. 43 إنذار لمحمد حسن بعد تدخل عنيف.

ق. 24 عرضية رااائعة من مصطفى فتحي بوجه القدم الخارجي لكن كاسونجو يهدر

ق. 16 عرضية من زيزو ورأسية من كاسونجو يتصدى لها عبد المنصف.

ق. 13 تبديل اضطراري بدخول عبد العزيز مودي بدلا من خالد رضا في صفوف وادي دجلة.

ق. 6 إصابة خالد رضا مدافع وادي دجلة ومحمد عبد الغني مدافع الزمالك بسبب التحام هوائي بينهما.

ق. 2 رفيق كابو ينفرد ويراوغ ويسدد لكن أبو جبل يعود ويتصدى ببراعة من أمامه.

بداية المباراة

في الدوري الزمالك وادي دجلة
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