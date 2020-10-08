في الدرجة الثانية – الحسم يتأجل للجولة الأخيرة.. المحلة وفاركو ينتصران

تأجل حسم هوية الصاعد من مجموعة بحري للدوري الممتاز إلى الجولة الأخيرة من المسابقة عقب فوز المتنافسين غزل المحلة وفاركو.

وفاز غزل المحلة على بيلا بهدفين دون رد سجلهما محمد فتح الله وخالد رسلان.

أما فاركو فاز على أبو قير للأسمدة بهدف دون رد سجله علي بهيج.

تلك النتائج جعلت رصيد الحملة يقفز للنقطة 44، فيما وصل فاركو لـ42 نقطة.

ويواجه المحلة منافسه الأولمبي في الجولة الأخيرة، أما فاركو سيلتقي بلدية المحلة.

فوز غزل المحلة يعني ضمانه الصعود مباشرة دون النظر لنتيجة فاركو، أما حال تعادله فإن فاركو يحتاج للفوز بستة أهداف أو أكثر للصعود بدلا منه.

وفارق الأهداف للمحلة هو +20، و+14 لفاركو.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم الخميس فاز دكرنس على بلدية المحلة بهدفين لهدف.

سجل لدكرنس محمد حمودة وأودو، وجاء هدف البلدية عن طريق أحمد رفعت.

ووصل رصيد دكرنس لـ34 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد البلدية عند 25 نقطة في المركز العاشر.

وفاز المنصورة على مالية كفر الزيات بهدفين لهدف ليصل رصيدهم لـ35 نقطة في المركز الرابع.

أما المالية فتجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز الـ11 وقبل الأخير.

وفاز دمنهور على الرجاء بهدفين لهدف، ليصل رصيد الأول لـ37 نقطة في المركز الثالث.

فيما تجمد رصيد الرجاء عند 28 نقطة في المركز السابع.

وتعادل الحمام مع الأولمبي سلبيا بدون أهداف، ليصل رصيد الأول لـ27 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف عن منافسه الذي يأتي في المركز التاسع.