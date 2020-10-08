رسميا - برشلونة يعلن صحة أصوات حملة سحب الثقة من مجلس الإدارة والخطوة التالية

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي أن الأصوات التي تم جمعها في عملية حملة سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو موثقة وأكثر من 16 ألف و520 صوت.

وقال بيان النادي الإسباني: "لكن لم يتم التصديق رسميا بعد على هذا، المرحلة المقبلة هي نشر السجل الانتخابي وتحديد فترة لتقديم الطعون، بعدها سيكون أمام المجلس ما بين 10-20 يوما لإجراء موعد التصويت الجديد لسحب الثقة".

كما أعلن النادي عن السماح بتعويضات بنسبة 25% لحاملي التذاكر الموسمية بسبب خوض المباريات بدون جماهير في الموسم الماضي، وقرر معظم الجماهير أن يتم الخصم من تكلفة التذاكر للموسم الجديد.

وكانت لجنة الفرز التي أعلن برشلونة تشكيلها قد قالت إن الأصوات موثقة وصحيحة والخطوة التالية ستكون قريبا، وذلك وفقا لتقرير نشرته إذاعة "راك 1" الإسبانية.

ويمثل إدارة برشلونة في العملية الثنائي مارتا بلانا وخوردي أرجيمي، فيما يمثل الاتحاد الكتالوني لكرة القدم جوسيب ماريا فالبونا.

ما الخطوة التالية؟

FilGoal.com كان قد كشف في وقت سابق من برشلونة إلى أن الخطوة التالية ستكون حملة سحب الثقة وهنا سيكون تصويت بنعم أم لا، ونسبة قبوله يجب أن تتخطى أو تساوي ثلثي أعضاء النادي أي نسبة 66%.

وفي حالة التصويت بلا يستمر المجلس حتى موعد الانتخابات، وفي حالة التصويت بنعم، يتم سحب الثقة ومن ثم تعيين لجنة لتسيير الأحوال لحين إجراء انتخابات جديدة.

وعن الجدول الزمني للعملية قال المكتب الإعلامي لـ FilGoal.com: "مارس؟ لا لا قبل ذلك، التصويت قد يكون في أواخر أكتوبر أو نوفمبر إن صحت الأصوات، ومن ثم الانتخابات قد تكون في يناير أو فبراير". (طالع التقرير والشرح كاملا)