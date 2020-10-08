فاكوندو بليستري.. "وغد" مانشستر يونايتد الجديد

"الوغد" هكذا وصف خوان رومان ريكيلمي أسطورة بوكا جونيورز الأرجنتيني، فاكوندو بليستري لاعب مانشستر يونايتد الجديد من قبل.

فاكوندو بيليستري النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

بليستري البالغ 18 عاما انضم لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 10 مليون جنيه إسترليني ليفتح الباب أمام التساؤلات حول جدوى ضمه في ظل احتياج الفريق لتدعيم في مراكز أخرى.

ريكيلمي تحدث في وقت سابق عن الأوروجوياني قائلا لـ "Teledoce": "إنه شاب وموهوب، لم يلعب كثيرا ولكن يمكنك أن ترى أنه وغد حقيقي مع الكرة تحت قدميه. وهذا مهم".

وواصل الأسطورة الأرجنتينية "ليس هناك الكثير من أمثاله، الذين لديهم الشجاعة ليكونوا وقحين جدا على أرض الملعب. هذا له قيمة عالية".

بليستري خريج مشروع "بيبي فوتبول" المتواجد في أوروجواي والأرجنتين لاكتشاف المواهب الشابة في البلدين بين سن الرابعة والثلاثة عشر، والتي ساعدت من قبل على تخريج سيرخيو أجويرو ولويس سواريز.

تخرج من الأكاديمية وانضم إلى بنيارول في عام 2012.

قال دييجو فورلان مدربه السابق في بنيارول ولاعب مانشستر يونايتد أيضا عبر شبكة "فوكس سبورتس": "يتمتع بإمكانيات جيدة للغاية. لديه الكثير لتحسينه. إنه ينمو ويحدث فرقا. نحن نعلم أنه سيكون من الصعب الاحتفاظ به لفترة طويلة. لديه سرعة كبيرة وغير متوازن".

بعمر 18 عاما وشهرين و13 يوما خاض بليستري مباراته الأولى رفقة بنيارول في كوبا ليبرتادوريس في 4 مارس الماضي ضد أتليتكو باراناينسي البرازيلي تحت قيادة فورلان ومرتديا القميص رقم 10.

⚽💥🚀 Facundo Pellistri works the opening to set up Facundo Torres to effortlessly fire a rocket into the top corner for @OficialCAP! #Libertadores pic.twitter.com/rfoaUuPKIt — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) September 30, 2020

شارك بليستري في الدقيقة 72 وأدى بشكل رائع خلال 18 دقيقة.

من قبل فورلان شارك الأوروجوياني الشاب أولا مع فريقه تحت قيادة دييجو لوبيز بعمر الـ 16 عاما مع الفريق الأول وظهر في 25 مباراة وسجل هدفا وصنع 3.

صاحب القميص رقم 10 يتذكر بداية مشواره قبل الوصول للفريق الأول للأصفر والأسود: "مررت بجميع فئات الشباب تقريبا وتحسنت كثيرا في جميع الجوانب. أكثر ما يبرز هنا هو المجموعة البشرية الموجودة، سواء بين الزملاء أو بين الموظفين. بيئة العمل جيدة جدا في الفريق الأول".

في ذلك الوقت اهتم أرسنال الإنجليزي بخدمات اللاعب، وكذلك بوكا جونيورز الأرجنتيني إذ رشحه لوكاس فياتري لاعب بنيارول لريكليمي، كما وضع برشلونة وأتليتكو مدريد أنظارهم صوبه.

وحسب موقع “wyscout” سجل فاكوندو متوسط ​​9.56 مراوغة لكل 90 دقيقة هذا الموسم بمعدل نجاح 60.87%.

فاكوندو يصف نفسه قائلا: "من الصعب دائما وصف نفسك كلاعب كرة قدم، لكنني لاعب سريع بالكرة، ألعب في كلا الجانبين ولكن يمكنني أيضا اللعب كمهاجم. يجب أن أتحسن دائما في كل شيء، لأنه من الضروري أن أكون لاعبا أفضل، لكن الجوانب الرئيسية التي يجب أن أتحسن فيها هي التحرك بدون الكرة والتسديد من مسافة بعيدة".

موقع "worldfootballscouting" وصف الجناح الشاب "من الصعب احتوائه في المساحات وفي مهارة المراوغة أثناء الجري، فهو يتمتع بقدر كبير من التحكم في الكرة مما يسمح له بأن يكون حازما في مواجهة واحد لواحد".

"هو جناح هجومي يضحى بنفسه في المرحلة الدفاعية ويحب أن يبدأ من الخلف ليأخذ الكرة مباشرة من المدافعين".

دفاعيا يبلغ ​​معدل استرداده للكرة 1.25 مرة في الثلث الأخير و2.29 مرة للضغط على الخصم لكل 90 دقيقة.

وأضاف التقرير "على أرض الملعب، لا يخشى التصويب، لكنه أحيانا يتفوق في المراوغة مما يبطئ توقيت الهجمة كثيرا. بالإضافة إلى ذلك، من الواضح أنه بحاجة إلى تقوية نفسه جسديا ويمكنه تحسين قدمه اليسرى".

بليستري سدد هذا الموسم في المتوسط 1.66 تسديدة و4.16 لمسة في منطقة الجزاء لكل 90 دقيقة وما يشير إلى تواجده في أماكن الخطورة الخصوم.

مانشستر يونايتد قيّد اللاعب في قائمته الأوروبية وقد نشهد قريبا ميلاد نجم جديد لكرة القدم الأوروجويانية في "مسرح الأحلام".