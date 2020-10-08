حوار في الجول - نادين سلعاوي (3) كواليس العودة إلى الأهلي وحلم إفريقيا والاهتمام بمنافسات السيدات

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 15:35

كتب : محمد سمير

نادين سلعاوي - كرة سلة

عادت نادين سلعاوي لاعبة كرة السلة إلى فريق الأهلي مجددا بعد قضاء فترة احتراف في دوري الجامعات الأمريكي.

ونجحت نادين في الحصول على لقب أفضل لاعبة في تاريخ جامعتها بعد كسر الأرقام القياسية.

وقالت نادين في حوارها مع FilGoal.com: "الاهتمام بمنافسات السيدات مؤخرا له رد فعل إيجابي سواء علينا كلاعبات أو المتابعين".

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وتابعت "الآن المباريات تذاع وهناك اهتمام من الجماهير في الفترة الأخيرة".

وبالحديث عن عودتها أوضحت "الأهلي فاوضني منذ كنت في نهاية عامي الأخير بالجامعة، كنت أفكر في الاحتراف الخارجي لكن ظروف كورونا جعلتني أعيد حساباتي تلك الفترة".

وكشفت "كانت لدي عروض أوروبية حتى يوم توقيعي للأهلي وبعلم علي هاشم المدير الفني للفريق لكن قررت العودة للأهلي واتفقت على الرحيل حال وجود عرض مناسب بعد نهاية الموسم".

وعن طموحاتها قالت: "أتمنى تحقيق لقب بطولة إفريقيا وكتابة تاريخ جديد للأهلي فلم يسبق أن فاز الفريق بذلك اللقب من قبل وهذا ما ينقصنا".

وأتمت تصريحاتها "خلال توقيعي تم إبلاغي أن هناك نية لتنظيم بطولة إفريقيا في الأهلي والمشاركة في البطولة العربية من أجل الفوز بجميع البطولات هذا الموسم".

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