في الدرجة الثالثة - وفاة محمد الصياد لاعب فاقوس بـ سرطان العظام

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 15:29

كتب : رضا السنباطي

محمد الصياد - فاقوس

توفي محمد الصياد لاعب نادي فاقوس السابق بمرض سرطان العظام.

أعلن وائل حبيب مدير الكرة السابق بنادي الأسيوطي لـ FilGoal.com: "توفي الصياد عن عمر يناهز 22 عاما بعد معاناته مع المرض اللعين".

وتابع "كنت دائم التواصل معه خلال الفترة السابق وعدد من نجوم كرة القدم دعموه".

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وفي تصريحات سابقة لـ FilGoal.com صرّح الصياد: "تعرضت للسقوط في أحدى المباريات وبعد فترة من العلاج اقترح عليّ محمد القاضي طبيب الفريق بالذهاب للفريق".

وأكمل "علمت بإصابتي بمرض السرطان وتحسنت حالتي بعد فترة ثم عاودني المرض مرة أخرى".

ويخوض نادي فاقوس غمار منافسات الدوري المصري الدرجة الثالثة.

وتتقدم أسرة FilGoal.com بالتعازي لأسرة اللاعب الفقيد وتتمنى لهم الصبر والسلوان.

في الدرجة الثالثة فاقوس محمد الصياد
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