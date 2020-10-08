أرقام في الجول - الظهير الأيمن.. ماذا قدم عربي بدر في ظهوره الأساسي الأول مع الأهلي

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 14:57

كتب : إسلام أحمد

عربي بدر - الأهلي - إنبي

حصل عربي بدر لاعب الأهلي الشاب على ظهوره الأساسي الأول مع الفريق في لقاء إنبي تحت قيادة بيتسو موسيماني كظهير أيمن.

عربي شارك من قبل تحت قيادة ريني فايلر كبديل في مواجهة المصري البورسعيدي بالدقائق العشرة في خط الوسط وهو مركزه الأساسي.

62 دقيقة خاضها اللاعب الشاب وخرج بسبب شعوره بالأجهاد عقب المشاركة في مركز لم يكن قد اعتاد عليه من قبل، فماذا قدم؟

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في البداية شارك عربي بدر في مركز الظهير الأيمن وتواجد محمد هاني كمساك بجوار أيمن أشرف لتعويض غياب ياسر إبراهيم والإصابات ومشاركة أحمد فتحي كظهير أيسر.

على مستوى التمريرات مرر عربي 38 تمريرة منها 31 صحيحة و7 لم تصل لزملائه بنسبة دقة 82%.

تمريرات اللاعب البالغ 19 عاما جاءت 11 منها للأمام ومثلها لخط الوسط و9 للخلف.

4 تمريرات خاطئة جاءت في نصف ملعب الأهلي و3 في نص ملعب الفريق البترولي.

وكان محمد هاني أكثر لاعب استلاما للتمريرات منه برصيد 9 كرات، بينما تسلم 11 تمريرة من حسين الشحات.

* خريطة تمريرات عربي بدر أمام إنبي

ولم يفقد عربي الكرة إلا مرة واحدة كانت في الثلث الهجومي للفريق كأقل لاعب في الفريق بالتساوي مع مروان ووليد سليمان وصالح جمعة، واستعاد الكرة في 3 مناسبات جميعها في منتصف ملعب الأهلي.

على مستوى العرضيات لم يرسل سوى عربي بدر ومروان محسن وكهربا إلا عرضية واحدة صحيحة في المباراة بواقع 3 عرضيات صحيحة من أصل 11 عرضية.

* الخريطة الحرارية لعربي بدر أمام إنبي

صاحب القميص رقم 40 أرسل عرضية صحيحة من أصل 2 إذ اعتمد الأهلي في المباراة على التمريرات السريعة في عمق خصم، فكانت عرضيتان هو أكثر ما قام به لعبوا الأهلي.

عربي بدر الأهلي أرقام في الجول
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