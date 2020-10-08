إسبانيا والبرتغال تستعدان لتقديم ملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 14:19

كتب : FilGoal

إسبانيا والبرتغال

أعلنت إسبانيا والبرتغال استعدادهما تقديم ملفا مشتركا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.

وسبق أن ظهرت تقارير تفيد بتقديم الدولتان رفقة المغرب ملف تنظيم مشترك في وقت سابق.

وقبل المباراة الودية التي جمعت منتخبي البرتغال وإسبانيا صادق الاتحادين المحليين على اتفاق للمشاركة في تنظيم المونديال.

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وقال لويس روباليس رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم في بيان: "هذا الاتفاق يعني خطوة مهمة لهذا المشروع المشترك للاتحادات وكذلك للدول."

وتابع "كرة القدم، الرياضة، هي أداة رائعة لضخ القوة والإرادة للتغلب عليها في هذه اللحظات الصعبة".

وواصل "القليل من الأشياء يمكن أن تكون أكثر إثارة من فرصة تنظيم كأس العالم ولا يمكننا التفكير في شريك أفضل من البرتغال. نحن نسير جنبا إلى جنب مع الاتحاد البرتغالي".

ومن المقرر أن تبدأ الدول تقديم ملفات الاستضافة في 2022 على أن يتم الإعلان عن الملف الفائز في 2024.

وتستضيف قطر كأس العالم 2022، وتقام نسخة 2026 بتنظيم ثلاثي مشترك لأول مرة في تاريخ المسابقة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسبق أن أعلنت أوروجواي والأرجنتين وباراجواي نيتهم تقديم ملف مشترك وايضا المملكة المتحدة ممثلة في إنجلترا وويلز وأسكتلندا وجمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية، وكذلك عرض رباعي بين رومانيا واليونان وبلغاريا وصربيا.

وستكون كأس العالم 2030 هي النسخة الـ 24 من المونديال والتي ستشهد الاحتفال بمرور 100 عام على إقامة النسخة الأولى في أوروجواي.

إسبانيا البرتغال كأس العالم 2030
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