منافس الزمالك - تقرير مغربي: إصابة أحداد وغياب محتمل عن لقاء الجيش الملكي

يخضع حميد أحداد لاعب الرجاء المغربي والمعار من الزمالك لفحص طبي اليوم لمعرفة مدى قوة الإصابة التي تعرض لها في مباراة أولمبيك خريبكة.

الجناح المغربي شارك في مباراة خريبكة أساسيا وخرج بسبب الإصابة في الدقيقة 35 وعوّضه أيوب نناح صاحب هدف الفوز.

ووفقا لموقع "le 360 sport" المغربي فأن أحداد سيغيب عن مواجهة الجيش الملكي يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من المسابقة.

أحداد شارك الموسم الحالي مع الرجاء في 28 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 3 في جميع المسابقات.

وأضاف التقرير أن الأخضر سيفتقد أيضا خدمات الثنائي الكونغولي بن مالانجو وفابريس نجوما بعد الالتحاق بمعسكر المنتخب.

الرجاء عاد من ملعب المركب الرياضي للفوسفاط بخريبكة بفوز ثمين إذ تقدم أولا عن طريق عبد الإله الحافيظي في الدقيقة 24 وأضاف أيوب نناح الهدف الثاني للأخضر.

وقلص أصحاب الأرض النتيجة عن طريق أداما ديوم في الدقيقة 43، هدف لم يكن كافيا ليودع الفريق منافسات الكبار في الدوري المغربي ويتأكد هبوطه للقسم الثاني.

الفوز في الجولة الأخيرة على الجيش الملكي، يعني فوز الرجاء بلقب الدوري المغربي دون النظر لنتائج منافسيه.