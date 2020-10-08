أوكوي يعود إلى الاتحاد بعد غياب 7 أشهر

عاد إيمانويل أوكوي مهاجم الاتحاد السكندري إلى فريقه أخيرا بعد غياب دام لفترة أكثر من 7 أشهر بسبب تفشي وباء كوفيد 19.

مهاجم زعيم الثغر وصل فجر الأربعاء إلى مطار القاهرة وخضع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا.

وينتظر الاتحاد السكندري نتيجة المسحة الطبية وسينضم اللاعب بعدها مباشرة إلى التدريبات.

أوكوي عاد إلى بلاده بعد تفشي وباء كوفيد 19 إلا أن ظروف الطيران في أوغندا وتوقف السفر جعله عالقا في بلاده ولم ينجح قط في العودة إلى أن تحسنت الأوضاع.

المهاجم الأوغندي صاحب الـ27 عاما يعد الهداف التاريخي لمنتخب أوغندا بـ23 هدفا، وانضم للاتحاد في أغسطس 2019.

وشارك أوكوي مع منتخب بلاده في 66 مباراة أخرهم في أمم إفريقيا الأخيرة في مصر والتي نجح خلالها في تسجيل هدفين والحصول على أفضل لاعب في المباراة، مرتين.

أوكوي لعب بقميص الاتحاد السكندري في 15 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.