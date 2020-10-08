ريكاردو: نستعد بكل قوة للمصري.. النتائج أهم من الأداء حاليا

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 13:19

كتب : ياسر الشريف

ريكاردو

قال هيرون ريكاردو مدرب الإسماعيلي إن فريقه يستعد بكل قوة لمواجهة المصري المقبلة في الدوري، مشددا على أن الأداء لا يشغله بقدر تحقيق النتائج في الوقت الحالي.

وصرح ريكاردو للصحفيين قائلا: "نستعد بكل قوة لمواجهة المصري، هدفنا تحسين مركزنا في جدول الترتيب".

وأضاف "سنلعب سعيا لحصد النقاط الثلاثة".

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وواصل "لا نفكر في لعب لقاء جيد حاليا، بقدر تحقيق الهدف من وراء كل مباراة بحصد كامل النقاط".

وأكمل "لا يشغلني جمال الأداء لأن الفريق يحتاج إلى الوقت ليتحسن فنيا وهو أمر صعب في ظل ضيق الوقت بين المباريات".

وأتم "الإرهاق يؤثر علينا بشكل سلبي للغاية، رغم ذلك سنقاتل لتحقيق الانتصارات".

ويواجه الإسماعيلي نظيره المصري يوم الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

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