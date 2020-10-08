بعد ثنائيته مع إيطاليا.. الشعراوي: انتظر وتأتي الأشياء الجيدة

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 12:51

كتب : FilGoal

ستيفان الشعراوي - شنجهاي شينوا

أعرب ستيفان الشعراوي بثنائيته مع إيطاليا وكشف أن انتقاله إلى روما لم يفشل بسببه.

ونجح الشعراوي في تسجيل هدفين في فوز إيطاليا على مولدوفا وديا بستة أهداف دون رد، في لقاء شهد خوض بعض الوجوه الجديدة.

وقال الشعراوي في تصريحات لـ راي سبورت: "هي ليلة خاصة ومرضية للغاية، فهي أول ثنائية لي مع إيطاليا وفعلت ذلك مرتديا شارة القيادة".

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وأضاف "هذا يظهر أنه لا يجب أن تستسلم أبدا، يجب أن تتعلم الانتظار وستأتي الأشياء الجيدة".

وكشف الشعراوي "كنت أتدرب بمفردي لمدة شهر وانتظرت اللحظة المناسبة".

وتابع "أظهرنا أن هذه فرقة كبيرة مليئة بالمواهب وهناك العديد من الخيارات للاختيار من بينها، نشعر بالحماس ونتابع ما يقوله المدرب".

وعن فشل انتقاله إلى روما قال: "الدوري الصيني متوقف حتى فبراير، لذلك كنت حريصا على اللعب ودائما على استعداد للتكيف وقبول العودة بما في ذلك من حيث الراتب".

وأتم تصريحاته "لذلك إذا لم تنته المفاوضات بشكل جيد، فهذا ليس بسببي".

ويلعب ستيفان الشعراوي مع فريق شنجهاي شينوا الصيني.

ستيفان شعراوي إيطاليا
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