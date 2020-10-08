صفقات يونايتد الجديدة ضمن قائمة الفريق لدوري الأبطال واستبعاد روخو وروميرو وجونز

أعلن مانشستر يونايتد قائمته التي ضمت 25 لاعبا استعدادا لخوض غمار منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بعد موسم من الغياب.

وشهدت القائمة استبعاد فيل جونز وسيرخيو روميرو وماركوس روخو من القيد.

ولم تشهد القائمة تواجد اسم مايسون جرينوود النجم الشاب، وذلك لأن أي لاعب من مواليد 1 يناير 1998 أو ما تلاها سيكون مسموحا له باللعب دون القيد بشكل مباشر، على أن يكون مدرجا في القائمة "ب" لأي فترة متواصلة لعامين.

ويمكن لمانشستر يونايتد أن يسجل أي عدد من اللاعبين تحت السن في قائمة "ب" خلال الموسم، لكن يجب أن يتم تقديم الاسم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قبل 24 ساعة من المباراة وليس أكثر أو أقل من ذلك.

إذا لماذا تم قيد بيليستري رغم أنه صغير السن (18 عاما)؟ لأنه ليس مثل حالة جرينوود، ليس بريطاني ولم ينشأ في بريطانيا وليس ضمن الأكاديمية.

وتواجد في القائمة الوافدون الجدد، إدينسون كافاني وأليكس تيلليس وفاكوندو بيليستري.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا – دين هيندرسون – لي جرانت

الدفاع: فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – إريك بايلي – لوك شاو – تيموثي فوسوم ينساه – أليكس تيلليس – آرون وان بيساكا – أكسيل توانزيبي

الوسط: بول بوجبا – خوان ماتا – جيسي لينجارد – فريد – برونو فيرنانديز – دانييل جيمس – فاكوندو بيليستري – نيمانيا ماتيتش – دوني فان دي بيك – سكوت ماكتوميناي.

الهجوم: إدينسون كافاني – أنطوني مارسيال – ماركوس راشفورد – أوديون إيجالو