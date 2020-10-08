مران الأهلي - انتظام الشيخ في التدريب الجماعي.. تأهيل بادجي وأيمن أشرف

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي جلسة مع الجهاز المعاون له قبل انطلاق مران اليوم الخميس تحضيرا للفترة المقبلة.

أحمد الشيخ النادي : الأهلي الأهلي

واجتمع موسيماني مع معاونيه للتحضير للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة بيراميدز ثم السفر إلى المغرب لمواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما عقد موسيماني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران استعدادا لمواجهة بيراميدز.

وحرص المدرب الجنوب إفريقي في جلسة مطولة مع اللاعبين الحديث عن تحديات المرحلة المقبلة وطالبهم بالتركيز فيما هو قادم.

وكان الأهلي قد تغلب على إنبي بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري.

وانتظم أحمد الشيخ جناح الفريق في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة، إذ كان يشتكي لاعب الأهلي من إجهاد عضلي وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

أما الثنائي أليو بادجي وأيمن أشرف فواصلا تنفيذ البرنامج التأهيلي لتجهيز العودة للمشاركة في المران الجماعي.

واشتكى بادجي من إصابة في كاحل القدم أبعدته عن مواجهة إنبي، بينما يعاني أيمن أشرف من إجهاد في عضلة السمانة.

وقام الرباعي محمد الشناوي ومحمود وحيد وأليو بادجي وسعد سمير بالركض حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية على هامش المران.