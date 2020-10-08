الأهلي يجري مسحة طبية قبل مواجهة بيراميدز

أجرى فريق الأهلي مسحة طبية صباح اليوم الخميس قبل انطلاق المران الصباحي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز مساء الأحد في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني المسحة الطبية وفقا للبروتوكول الطبي الذي يؤكد على الفحوصات قبل المباريات الرسمية.

ويستعد الأهلي للسفر يوم الإثنين إلى المغرب لملاقاة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على إنبي مساء أمس الأربعاء بثلاثة أهداف دون رد.

وقرر الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني استئناف التدريبات اليوم الخميس دون راحة لمواجهة بيراميدز.