كويزانس: انتقالي إلى ليدز لم يفشل بسبب الفحص الطبي

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 11:06

كتب : FilGoal

كويزانسي

قال ميكائيل كويزانس لاعب بايرن ميونيخ المعار إلى مارسيليا، إن انتقاله إلى ليدز يونايتد لم يفشل بسبب الفحص الطبي، مشددا على جاهزيته للمشاركة في أي وقت.

وصرح اللاعب الفرنسي الشاب حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "لم تكن هناك أي مشكلة في الفحص الطبي في ليدز".

وواصل "الفحص في مارسيليا سار على نحو جيد جدا، أنا مستعد للعب".

أخبار متعلقة
صاروخ صلاح في ليدز يفوز بجائزة هدف الشهر في ليفربول إيدرسون ينقذ جوارديولا من هزيمة ثانية وسيتي يتعادل مع ليدز تشكيل سيتي - دياش أساسي لأول مرة أمام ليدز

وأتم "في ليدز، لم تكن هناك أي مشكلة من جانبي".

صاحب الـ21 عاما كان على بُعد خطوة من الانضمام إلى ليدز يونايتد بعد الاتفاق بين النادي الإنجليزي ونظيره الألماني، لكن انهارت الصفقة بعد وصول كويزانس إلى إنجلترا خلال الأسبوع الماضي.

وانضم كويزانس إلى مارسيليا على سبيل الإعارة لمدة عام.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الأهلي - انتظام الشيخ في التدريب الجماعي.. تأهيل بادجي وأيمن أشرف دقيقة | مصر
صلاح ريكو يقترب من الإسماعيلي 14 دقيقة | الدوري المصري
القائد إيجوايين يفتتح التسجيل مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي بطريقة رائعة 34 دقيقة | أمريكا
الأهلي يجري مسحة طبية قبل مواجهة بيراميدز 39 دقيقة | الدوري المصري
كويزانس: انتقالي إلى ليدز لم يفشل بسبب الفحص الطبي 47 دقيقة | أوروبا
مواعيد مباريات الخميس 8 أكتوبر 2020.. الزمالك ضد دجلة والأرجنتين يواجه الإكوادور ساعة | الدوري المصري
مدرب الأهلي السابق: إدارة الأهلي لم تتدخل في عملنا.. لاعبو الفريق عقليتهم مميزة 10 ساعة | الدوري المصري
العطار: بند المدرب يلزم الطرفين على الإلتزام.. وتعاقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الحالي من الدوري 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 4 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك
قد ينال إعجابك