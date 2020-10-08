كويزانس: انتقالي إلى ليدز لم يفشل بسبب الفحص الطبي

قال ميكائيل كويزانس لاعب بايرن ميونيخ المعار إلى مارسيليا، إن انتقاله إلى ليدز يونايتد لم يفشل بسبب الفحص الطبي، مشددا على جاهزيته للمشاركة في أي وقت.

وصرح اللاعب الفرنسي الشاب حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "لم تكن هناك أي مشكلة في الفحص الطبي في ليدز".

وواصل "الفحص في مارسيليا سار على نحو جيد جدا، أنا مستعد للعب".

وأتم "في ليدز، لم تكن هناك أي مشكلة من جانبي".

صاحب الـ21 عاما كان على بُعد خطوة من الانضمام إلى ليدز يونايتد بعد الاتفاق بين النادي الإنجليزي ونظيره الألماني، لكن انهارت الصفقة بعد وصول كويزانس إلى إنجلترا خلال الأسبوع الماضي.

وانضم كويزانس إلى مارسيليا على سبيل الإعارة لمدة عام.