مواعيد مباريات الخميس 8 أكتوبر 2020.. الزمالك ضد دجلة والأرجنتين يواجه الإكوادور

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 10:22

كتب : FilGoal

عبد الله جمعة - الزمالك - وادي دجلة

يواجه نادي أسوان ضيفه حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز في الخامسة والنصف مساء على قناة "أون تايم سبورتس 2".

ويستضيف نادي الزمالك نظيره وادي دجلة ضمن منافسات نفس الجولة في الثامنة مساء على قناة "أون تايم سبورتس".

وتقام عدة مباريات ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية، تواجه أوروجواي نظيرتها تشيلي في الـ12 و45 دقيقة صباحا على قناة "بي إن سبورتس 4".

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كما يواجه منتخب الأرجنتين نظيره الإكوادور في الثانية و10 دقائق صباحا على قناة "بي إن سبورتس 1".

ويواجه منتخب إنجلترا نظيره ويلز في التاسعة مساء ضمن مباراة ودية دولية.

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