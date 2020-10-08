مدرب الأهلي السابق: إدارة الأهلي لم تتدخل في عملنا.. لاعبو الفريق عقليتهم مميزة

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 01:42

كتب : FilGoal

ديفيد سيزا مدرب عام الأهلي مع أليو ديانج

قال ديفيد سيزا المدرب العام السابق للأهلي إن إدارة النادي لم تتدخل في عمل الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر مطلقا.

وأضاف في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "إدارة الأهلي لم تتدخل في عملنا تركتنا نعمل بكل أريحية ورئيس النادي يعرف كيف يتعامل باحترافية معنا".

وعن لاعبي الأهلي أشاد سيزا بهم وقال: "لاعبو الأهلي محترفون وعقليتهم جيدة، يبذلون الجهد في جميع المباريات وأعتقد أن الأهلي من الأندية القوية التي تتواجد على القمة، ولاعبوه يستطيعون لعب 50 أو 60 مباراة وهم في كامل تركيزهم".

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وأضاف "الأهلي مثله أي ناد أوروبي هذ ما شعرت به في عملي معه".

وبسؤاله هل حذر مدرب الزمالك الأسبق كريستيان جروس نظيره فايلر من التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" أجاب "أعرف جروس منذ 20 عاما لكنني لا أعرف إن قال ذلك الأمر أم لا".

وأتم "وفي النهاية الاختيارات تكون بناء على مصلحة الفريق الفنية، وكهربا عندما لعب حاز على إعجابنا أقول إنه صاحب موهبة كبيرة ويبذل أقصى مجهود لديه ويقدم أداء رائعا في المباريات ويحب تسجيل الأهداف".

الأهلي ديفيد سيزا
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