الصباحي حكم للقاء الزمالك ووادي دجلة.. الأبيض فاز معه على الأصفر من قبل

يُدير محمد الصباحي مواجهة الزمالك ووادي دجلة تحكيميا ضمن مواجهات الجولة الـ 32 من الدوري المصري.

وسيعاون هشام الدسوقي وأحمد بكر كحكمين مساعدين ويتواجد بدوي إبراهيم كحكم رابع.

محمد سلامة حكم فيديو وعمرو رمضان مساعد حكم فيديو.

الصباحي أدار إجمالا 19 مباراة للزمالك فاز الأبيض في 12 منها وتعادل في 4 وخسر 3.

في المقابل أدار 9 مباريات لدجلة، فازوا في واحدة وتعادلوا في 3 وخسروا 5.

في الموسم الحالي أدار الصباحي مباراة واحدة للزمالك وخسر في الجولة السادسة من إنبي بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت إشهاره 11 بطاقة صفراء واحتساب ركلة جزاء.

وسبق للصباحي إدارة مباراتي الزمالك ووادي دجلة في موسم 2016-2017 في الدور الأول والثاني.

مباراة الجولة الـ 12 من ذلك الموسم انتهت بالتعادل 1-1، وفي الجولة الـ 29 انتهت المباراة بفوز الزمالك 2-1.