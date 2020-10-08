وكيل بابل: الزمالك ليس طرفا في انتقال اللاعب لـ التعاون.. وكارتيرون لم يطلب ضم لاعبا من الأبيض

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 00:17

كتب : FilGoal

أري بابل

قال حازم فتوح وكيل أعمال أري بابل المنتقل حديثا للتعاون إن الزمالك ليس طرفا في انتقال اللاعب الأنجولي للفريق السعودي.

وتحدث وكيل أعمال اللاعب الأنجولي عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "شاهدت تصريحات سابقة للاعب إنه يفكر في الانتقال لناد آخر بعد عدم إتمام انتقاله للزمالك وتواصلت معه".

وواصل "بدأنا في تسويقه في السعودية والإمارات لكن الأولوية كانت لمدرب مقتنع به، وتواصلنا مع باتريس كارتيرون والذي فوجئ بعدم انضمام اللاعب للزمالك".

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وتابع "كارتيرون يعرف اللاعب جيدا وتابعه من قبل ورحب بضمه لفريقه".

وبسؤاله هل أعرب كارتيرون عن رغبته في ضم أي لاعب من الزمالك أجاب "كارتيرون حريص على نجاح الزمالك ويدرك مدى حساسية الفترة الحالية قبل دوري أبطال إفريقيا".

أري بابل الجناح الأنجولي صاحب الـ 26 عاما لعب في صفوف أول أغسطس الأنجولي، وسبق له اللعب بقميص سبورتنج لشبونة البرتغالي وظهر مع الفريق ب.

وشارك بابل في 11 مباراة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين.

وواجه اللاعب الزمالك مرتين في دوري الأبطال. خسر مرة بثنائية مقابل لا شيء وتعادل مرة في مجموعات دوري الأبطال هذا الموسم.

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