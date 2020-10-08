في الدرجة الثانية – استبعاد ثنائي البنك الأهلي قبل بداية اللقاء بدقائق بسبب فيروس كورونا

أبدى عيد مرازيق المدير الفني لنادي البنك الأهلي استيائه من استبعاد لاعبين من الفريق قبل بداية اللقاء بـ 5 دقائق.

وفاز البنك الأهلي على بني سويف وتصدر ترتيب مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية.

وقال مرازيق لـ FilGoal.com: "اللجنة الطبية استبعدت لاعبين من قائمة الفريق الأساسية قبل بداية المباراة بخمسة دقائق بسبب فيروس كورونا".

وأوضح "قمنا بعمل تحاليل طبية وتم الاشتباه في لاعبين فقمنا بإجراء مسحة طبية وكانت النتيجة سلبية واستلمنا النتيجة بأنها سلبية".

وواصل "فوجئنا بإستبعاد اللاعبين أحمد حامد وإسلام سولاري بعد تواصل اللجنة مع لجنة الكرة بالفريق وتم استبعاد اللاعبين، والبدلاء قمنا بتجهيزهم سريعا".

وأتم "هذا لا يحدث وكان من الممكن أن نتعثر بسبب خطأ ليس لنا ذنب فيه، حققنا الفوز ونسعي لإكتمال تحقيق الهدف ونستعد لبترول أسيوط".

ويلتقي البنك الأهلي مع بترول أسيوط في الجولة الأخيرة من المسابقة والفوز يعني تأهل الفريق للدوري الممتاز دون النظر لنتائج المنافسين.