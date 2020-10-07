فرنسا تكتسح أوكرانيا بسباعية.. وألمانيا تتعادل مع تركيا بثلاثية

اكتسح منتخب فرنسا منافسه أوكرانيا بسبعة أهداف لهدف في مباراة ودية جمعت بينهما اليوم الأربعاء في ملعب ستاد دو فرانس.

افتتح إدوارد كامافينجا أهداف اللقاء في الدقيقة التاسعة وأضاف أوليفيه جيرو في الدقيقة 24 و34.

وفي الدقيقة 39 سجل فيتالي مايكوليتكو هدفا بالخطأ في مرماه.

وقلص منتخب أوكرانيا النتيجة بهدف عن طريق فيكتور تسيجانكوف في الدقيقة 53.

وأضاف كورينتين توليسو الهدف الخامس في الدقيقة 65.

وسجل كيليان مبابي الهدف السادس في الدقيقة 82، وأتم أنطوان جريزمان سباعية ديوك فرنسا في الدقيقة 89.

ويستعد منتخب فرنسا لملاقاة البرتغال الأحد المقبل في ثالث جولات دوري الأمم الأوروبية.

فيما سيواجه المنتخب الأوكراني نظيره الألماني السبت المقبل.

ألمانيا X تركيا

وفي ملعب إينرجي تعادل منتخب ألمانيا إيجابيا بثلاثة أهداف مع تركيا.

افتتح جوليان دراكسلر أهداف اللقاء في الدقيقة 45 وأدرك منتخب تركيا التعادل بعد خمس دقائق فقط عن طريق أوزان توفان.

ولكن ما هي إلا ثماني دقائق أعاد فلوريان نيوهاوس التقدم لمنتخب ألمانيا بتسجيله الهدف الثاني.

وسجل إفيجان كاراجا التعادل مجددا لتركيا في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 81 سجل لوكا فالدشميدت الهدف الثالث لألمانيا.

وأدرك منتخب تركيا التعادل القاتل في الدقيقة 90 عن طريق كينان كرامان.

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة أوكرانيا السبت المقبل في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

فيما سيواجه منتخب تركيا منافسه روسيا.