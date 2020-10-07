إيطاليا تكتسح مولودوفا بسداسية وتُعيد رقما تاريخيا ضد مصر.. والتعادل السلبي يحكم بين إسبانيا والبرتغال

اكتسح منتخب إيطاليا ضيفه مولدوفا وديا بسداسية دون مقابل، وفرض التعادل السلبي نفسه بين البرتغال وإسبانيا.

وسقط المنتخب الهولندي أمام نظيره المكسيكي وديا في الظهور الأول لفرانك دي بور المدير الفني للطواحين الهولندية.

في إيطاليا وعلى ملعب أرتيمو فرانكي بفلورنسا فاز الأتزوري بسداسية دون مقابل جاءت منها خمسة أهداف في الشوط الأول.

بريان كريستانتي تقدم أولا للأتزوري في الدقيقة 19، وأضاف المخضرم فرانشيسكو كابوتو الهدف الثاني لإيطاليا.

وأصبح مهاجم ساسولو ثاني أكبر لاعب يسجل في مباراته الرسمية الأولى مع إيطاليا بعمر 33 عاما و62 يوما بعد إيميليانو موريتي بعمر 33 عاما و160 يوما في 2014.

وبعد مرور نصف ساعة أضاف ستيفن الشعراوي الهدف الثالث، وكذلك أضاف الهدف الخامس في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

الهدف الرابع جاء بهدف عكسي في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم الطليان بخماسية.

ولأول مرة يسجل منتخب إيطاليا 5 أهداف في الشوط الأول بعد مواجهة مصر في أولمبياد 1928 والذي انتهى شوطها الأول بتقدم إيطاليا بسداسية ومالطا في الشوط الأول بخماسية عام 1987.

منتخب إيطاليا اكتسح مولدوفا بسداسية دون رد وديًا استعدادا لمباراتي بولندا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية. رجال الأزوري سجلوا 5 أهداف من الـ 6 في الشوط الأول وتعد هذه هي للمرة الثالثة التي تحدث في تاريخهم♨ 🔢عام 1928 ضد منتخب مصر. 🔢عام 1987 ضد منتخب مالطا. pic.twitter.com/nannNpPiJJ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) October 7, 2020

وفي الشوط الثاني سجل البديل دومينيكو بيراردي في الدقيقة 72 الهدف السادس.

روبرتو مانشيني المدير الفني لإيطاليا وصل للفوز الـ 15 من 22 مباراة قاد خلالها المنتخب.

ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهتي بولندا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية.

وعلى ملعب يوهان كرويف أرينا معقل أياكس تفوق منتخب المكسيك على نظيره الهولندي بفضل ركلة جزاء سجلها راؤول خيمينيز في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

مباراة شهدت فشل هولندا للمباراة الثانية على التوالي في التسجيل على أرضية ميدانها لأول مرة منذ سبتمبر 2015 أمام إيسلندا وتركيا.

ويلتقي المنتخب الهولندي مع إيطاليا والبوسنة والهرسك ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

📆قبل 18 عاما بالتمام والكمال. شاب نحيل، غير معروف للجماهير خاض أول لقاء في مسيرته الإحترافية في 2002 على ملعب جوزيه ألفالادي بقميص سبورتنج لشبونة.💁‍♂️ وبعد هذه الوقت، يعود كريستيانو رونالدو لخوض لقاء ضد إسبانيا بقميص البرتغال في نفس اليوم، وعلى نفس الملعب🇵🇹🎯 pic.twitter.com/NuK2lSjD4c — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) October 7, 2020

وفي ملعب خوزيه ألفالادي بلشبونة بالبرتغال، انتهت مواجهة البرتغال وإسبانيا الودية بالتعادل السلبي.

وفشل المنتخب الإسباني في التسجيل لأول مرة منذ 42 مباراة بعدما فشلوا في التسجيل أمام إيطاليا في ثمن نهائي يورو 2016.

وشهدت المباراة ظهور أداما تراوري لأول مرة بعد تفضيله ارتداء قميص اللاروخا بدلا من منتخب مالي.