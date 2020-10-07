طولان: بداية غير متوقعة.. و"يا بخت" أي مدرب لـ الأهلي والزمالك

أوضح حلمي طولان المدير الفني لـ إنبي أن بداية مواجهة الأهلي لم تكن متوقعة هي سبب الخسارة.

الأهلي تفوق بثلاثية دون مقابل على الفريق البترولي في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

وقال طولان في المؤتمر الصحفي للمباراة: "بداية المباراة كانت غير متوقعة بعدما استقبلنا هدفين في ربع ساعة أثروا على معنويات اللاعبين وسير المباراة".

وأكمل "الأهلي فريق قوي واتبع نظام المداورة وأشرك لاعبين حصلوا على راحة".

الأهلي تقدم أولا عن طريق مروان محسن بهدفين بعد مرور 16 دقيقة.

وأردف "اللعب كل 3 أيام قاسي جدا عندما لا تمتلك بدلاء، والفريق مُرهق وآثر على الأداء اليوم وعلى قرارات اللاعبين".

وأكمل "الأهلي لديه فريقين أو ثلاثة، ولا يوجد شك أن الأهلي والزمالك لديهم أفضل لاعبين في مصر و"يا بخت" أي مدرب للفريقين".

وعن رأيه في أداء بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قال: "لا أستطيع الحكم على موسيماني ويحتاج لوقت حتى لا أظلمه".

وأتم عن غياب محمد شريف "لاعب جيد ومهم بس شرط من الشروط في تعاقده ألا يلعب أمام الأهلي وغيابه مؤثر فهو مهاجم غير تقليدي يمتاز بالسرعة".

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#الاهلي يتخطى #إنبي بثلاثية نظيفة ⚽️🦅💥

أحرز ثلاثية الاهلى مروان محسن هدفين فى الدقيقتين 3 و17 وجونيور أجاي هدف فى الدقيقة 80 #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/QXLO7W0hZH — WATCH iT! (@WatchiTMENA) October 7, 2020

وحقق الأهلي الانتصار الثاني على التوالي له تحت قيادة المدرب بيتسو موسيماني.

الأهلي بطل الدوري رفع رصيده إلى النقطة 85 في الصدارة، وتجمد رصيد إنبي عند النقطة 45 في المركز الخامس.

ثلاثية الأهلي سجلها مروان محسن هدفين، وجونيور أجايي هدف.