ربيع ياسين: يشيد بثنائي منتخب الشباب عربي بدر وإبراهيم عادل

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 22:51

كتب : FilGoal

عربي بدر - الأهلي - إنبي

أشاد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب بالثنائي عربي بدر لاعب الأهلي وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز.

إبراهيم عادل

النادي : بيراميدز

العربي بدر

النادي : الأهلي

مصر تحت 20
الأهلي

وقال ربيع ياسين في تصريحات عبر موقع اتحاد الكرة الرسمي: "المستوى الجيد جدا في الجانب الدفاعي والهجومي الذي ظهر عليه عربي بدر لاعب الاهلي أمام انبي هو الطبيعي من اللاعب الذي يملك إمكانيات عالية فنيا وبدنيا".

وأضاف "بدر كان لديه شخصية وثبات انفعالي ويعتبر لاعب متعدد المهام نظرا لإجادته في أكثر من مركز داخل الملعب وأدى واجبات مركزه كما طلبت منه من موسيماني المدير الفني للفريق على الرغم أنه لا يشارك في مركز الظهير الأيمن".

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كما أثني ربيع ياسين علي إبراهيم عادل لاعب خط وسط بيراميدز قائلا: "إبراهيم مستواه ثابت ومميز".

وتابع "متوسط عدد الدقائق الكبير الذي لعبه مع بيراميدز يساهم في منحه خبرات تمنحه أفضلية مع منتخب الشباب وعليه أن يستمر في الأداء المميز مع فريقه حتى يكون على قدر الثقة التي يوليها له الجميع".

يذكر أن منتخب مصر للشباب يستعد لبطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كاس الأمم الإفريقية بموريتانيا 2021 بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني إلى البطولة مباشرة.

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