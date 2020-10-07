عبد الحفيظ: محمد محمود أجرى جراحة الغضروف.. وأي لاعب يشعر بالآلام يتم تبديله فورا

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن خضوع محمد محمود لاعب الفريق لجراحة غضروف الركبة أمس الثلاثاء.

وفاز الأهلي على إنبي بثلاثية دون رد ضمن الجولة الـ32 من الدوري المصري.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي: "محمد محمود اشتكى من آلام حول الركبة وسافر إلى ألمانيا لعرضه على أحد الأطباء وأخبره أن هذا أمر طبيعي يحتاج إلى 3 أسابيع لتقوية عضلات الركبة".

وأضاف "ولكن الآلام استمرت معه بعد الفترة المحددة وتم عرضه على أحمد عبد العزيز الذي أوصى بخضوعه لجراحة الغضروف وخضع لها أمس الثلاثاء".

وأكد "محمد محمود لاعب صغير ولا يزال أمامه المستقبل والأهم هو عودته للملاعب وهو سليم 100% مهما طالت مدة غيابه، وبمجرد عودته للملاعب والتألق سينسى فترة غيابه الطويلة".

وتابع "أي لاعب يشعر بأي آلام يتم تغييره فورا حتى لا تتفاقم إصابته، وأيمن أشرف بمجرد شعوره بالإجهاد غادر الملعب وكذلك مروان محسن".

وشدد مدير الكرة "نريد السفر إلى المغرب بفريق كامل العدد ودون إصابات جديدة".

وعن موسيماني مدرب الفريق قال: "منذ قدومه إلى الأهلي وهو يعمل بكل قوته ومن قبل توليه تدريب الفريق وإنجازاته تتحدث عنه".

وأتم تصريحاته "الاتحاد الإفريقي طلب ملفا كاملا لكل لاعب من الفريق قبل السفر إلى المغرب لمواجهة الوداد".