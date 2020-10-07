الأهلي يضرب إنبي بثلاثية في ليلة تألق مروان محسن

قاد مروان محسن فريقه الأهلي للفوز على إنبي بثلاثية دون رد، ضمن الجولة الـ32 من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت بملعب الأهلي we السلام.

وحقق الأهلي الانتصار الثاني على التوالي له تحت قيادة المدرب بيتسو موسيماني.

الأهلي بطل الدوري رفع رصيده إلى النقطة 85 في الصدارة، وتجمد رصيد إنبي عند النقطة 45 في المركز الخامس.

ثلاثية الأهلي سجلها مروان محسن هدفين، وجونيور أجايي هدف.

وصف المباراة

بدأ موسيماني المباراة بتشكيل يتكون من علي لطفي في حراسة المرمى.

أمامه رباعي دفاعي عربي بدر ومحمد هاني وأيمن أشرف وأحمد فتحي.

ثم ثلاثي وسط مكون من أليو ديانج وحمدي فتحي ووليد سليمان، خلفا الهجوم حسين الشحات ومروان وجونيور أجايي.

افتتح مروان محسن التسجيل مبكرا في الدقيقة 4 من انفراد بالمرمى بعد تمريرة طويلة من أيمن أشرف، ليضع الكرة من أعلى الحارس محمود جاد.

وأضاف مروان الهدف الثاني في الدقيقة 17 بعد هجمة رائعة للأهلي وعدة تمريرات بين حسين الشحات وأحمد فتحي الذي اخترق منطقة الجزاء ومرر الكرة على مروان الذي مر من المدافع وسدد في الشباك.

وفي الدقيقة 39 غادر أيمن أشرف مدافع الأهلي الملعب وشارك بدلا منه عمرو السولية.

واشتكى أيمن أشرف من إجهاد بسيط في عضلة السمانة.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني طلب عربي بدر التغيير ليغادر ويشارك بدلا منه محمود عبد المنعم "كهربا"، ويعود الشحات لقيادة الجبهة اليمنى.

ودفع حلمي طولان المدير الفني لإنبي بالثلاثي عبد الرحمن عماد وعمر فتحي وأحمد العجوز بدلا من محمد رزق وأحمد علي وحميد ماو، من أجل تنشيط هجوم فريقه.

وشارك الثنائي محمد مجدي "أفشة" وصالح جمعة بدلا من مروان محسن ووليد سليمان.

وفي الدقيقة 80 أضاف جونيور أجايي الهدف الثالث للأهلي بعد متابعة لانفراد أفشة بعد تمريرة من كهربا.

لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثية دون رد.