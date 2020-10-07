رسائل من مرتضى بعد دعم رموز النادي له: الزمالك هو المقصود.. أثق في وزير الرياضة

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 21:49

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

تحدث مرتضى منصور رئيس الزمالك عقب الجلسة التي عقدها رموز النادي اليوم الأربعاء في مقر النادي لدعمه بعد قرارات اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه لأربع سنوات ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي وتغريمه 100 ألف جنيه.

وقال مرتضى: "كنت حريصا على عدم حضور الاجتماع ليتحدث الجميع دون أي ضغط".

وواصل "لم يجرؤ أي شخص على معاقبة أي ناد في العالم ولكن في سابقة تمت معاقبة الزمالك، المقصود من قرار اللجنة الأولمبية هو محارب النادي وليس شخص مرتضى".

أخبار متعلقة
اللجنة الأولمبية تخطر الاتحادات الرياضية بإيقاف مرتضى والدعوة لانتخابات على مقعد رئيس الزمالك رموز الزمالك: نتعرض لمؤامرة كاملة الأركان.. وجئنا لدعم مرتضى منصور الحسم في الجولة الأخيرة - البنك الأهلي يحافظ على الصدارة.. وريمونتادا الألومنيوم تزيد حظوظه في التأهل

وتابع "أشكر كل رموز الزمالك على دعمهم ومساندتهم لي وأقول لهم لا تخافوا".

وأضاف "هل القرار الصادر من اللجنة الأولمبية صحيح وقانوني؟ لا".

وواصل مرتضى "عمرو الجنايني وهشام نصر قدما شكاوى ضد وأبناء الزمالك يتعاملون معه بشكل خاطئ، هل الانتماء للنادي أصبح لعنة؟ هل كل زمالكاوي يتولى منصب يقوم بتغريم النادي؟".

وعن مشاكله مع لأهلي قال: "لا توجد مشكلة مع النادي وجماهيره بل مع شخص معين".

وأكمل "لقد تجاهلت اللجنة الأولمبية خطاب مجلس النواب الذي حذرهم من اتخاذ أي قرار ضدي بسبب الحصانة التي أتمتع بها كنائب، هذا القرار جاء لإسقاط النادي قبل مواجهة سموحة في كأس مصر ودوري والرجاء في دوري أبطال إفريقيا لإسقاط النادي".

وتابع "أثق في وزير الرياضة أشرف صبحي فهو شخص نظيف اليد ومحترم ويرى الأمور جيدا".

وأتم مرتضى حديثه موجها رسالة لجماهير الزمالك "لا تقلقوا على النادي هناك مسؤولون في مصر يعلمون قيمة الزمالك جيدا ونحن ندعم الدولة ومؤسساتها لأننا سنأخذ حقنا بالقانون لأننا في دولة قانون".

مرتضى الزمالك اللجنة الأولمبية
نرشح لكم
أخر الأخبار
عبد الحفيظ: محمد محمود أجرى جراحة الغضروف.. وأي لاعب يشعر بالآلام يتم تبديله فورا 10 دقيقة | الدوري المصري
منافسا الأهلي والزمالك - الرجاء والوداد ونهضة بركان يفوزون وحسم الدوري يتأجل للجولة الأخيرة 11 دقيقة | إفريقيا
الأهلي يضرب إنبي بثلاثية في ليلة تألق مروان محسن 39 دقيقة | الدوري المصري
رسائل من مرتضى بعد دعم رموز النادي له: الزمالك هو المقصود.. أثق في وزير الرياضة 45 دقيقة | مصر
اتحاد الكرة يجيب لـ في الجول عن هل يحق للاعب المشاركة مع ناديه الجديد حاليا بعد فتح القيد ساعة | الدوري المصري
الاتفاق لـ في الجول: انضمام أزارو؟ الصفقة الرسمية نعلن عنها عبر حساباتنا ساعة | الدوري المصري
التشخيص المبدئي لإصابة أيمن أشرف ساعة | الدوري المصري
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن عدد الأندية المسموح للمدرب قيادتها في موسم واحد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 4 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك
قد ينال إعجابك