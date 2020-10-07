رسائل من مرتضى بعد دعم رموز النادي له: الزمالك هو المقصود.. أثق في وزير الرياضة

تحدث مرتضى منصور رئيس الزمالك عقب الجلسة التي عقدها رموز النادي اليوم الأربعاء في مقر النادي لدعمه بعد قرارات اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه لأربع سنوات ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي وتغريمه 100 ألف جنيه.

وقال مرتضى: "كنت حريصا على عدم حضور الاجتماع ليتحدث الجميع دون أي ضغط".

وواصل "لم يجرؤ أي شخص على معاقبة أي ناد في العالم ولكن في سابقة تمت معاقبة الزمالك، المقصود من قرار اللجنة الأولمبية هو محارب النادي وليس شخص مرتضى".

وتابع "أشكر كل رموز الزمالك على دعمهم ومساندتهم لي وأقول لهم لا تخافوا".

وأضاف "هل القرار الصادر من اللجنة الأولمبية صحيح وقانوني؟ لا".

وواصل مرتضى "عمرو الجنايني وهشام نصر قدما شكاوى ضد وأبناء الزمالك يتعاملون معه بشكل خاطئ، هل الانتماء للنادي أصبح لعنة؟ هل كل زمالكاوي يتولى منصب يقوم بتغريم النادي؟".

وعن مشاكله مع لأهلي قال: "لا توجد مشكلة مع النادي وجماهيره بل مع شخص معين".

وأكمل "لقد تجاهلت اللجنة الأولمبية خطاب مجلس النواب الذي حذرهم من اتخاذ أي قرار ضدي بسبب الحصانة التي أتمتع بها كنائب، هذا القرار جاء لإسقاط النادي قبل مواجهة سموحة في كأس مصر ودوري والرجاء في دوري أبطال إفريقيا لإسقاط النادي".

وتابع "أثق في وزير الرياضة أشرف صبحي فهو شخص نظيف اليد ومحترم ويرى الأمور جيدا".

وأتم مرتضى حديثه موجها رسالة لجماهير الزمالك "لا تقلقوا على النادي هناك مسؤولون في مصر يعلمون قيمة الزمالك جيدا ونحن ندعم الدولة ومؤسساتها لأننا سنأخذ حقنا بالقانون لأننا في دولة قانون".