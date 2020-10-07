في الدرجة الثانية - إقالة حسن موسى من تدريب بني سويف قبل جولة على النهاية

أقال نادي بني سويف جهازه الفني بقيادة حسن موسى عقب الخسارة أمام البنك الأهلي في الجولة قبل الأخيرة من مجموعة الصعيد لدوري الدرجة الثانية المصري.

وتكبد بني سويف الخسارة من البنك الأهلي بهدفين دون مقابل وتراجع الفريق للمركز الثالث في جدول الترتيب لصالح الألومنيوم

وصرّح محمد الواضح المشرف العام لبني سويف لـ FIlGoal.com: "أقالنا الجهاز الفني بقيادة حسن موسى".

وأضاف "تم تعيين أيمن جاب الله مديرا فنيا للفريق".

حسن موسى قاد بني سويف في 21 مباراة الموسم الجاري حقق الفوز في 12 وتعادل في 5 وخسر 4 مباريات.

وقاد الفريق للتأهل لدور الـ 32 من كأس مصر وودع أمام الأهلي عقب الخسارة بثلاثية.

ويستعد بني سويف لمواجهة الجولة الأخيرة أمام طهطا يوم الإثنين المقبل.

البنك الأهلي سيواجه بترول أسيوط في الجولة الأخيرة الفوز يعني تأهله التاريخي للدوري الممتاز لأول مرة، وفي حالة التعادل مع تعادل الألومنيوم يصعد مباشرة للدوري الممتاز دون النظر لنتائج بني سويف.

بينما فرصة الألومنيوم في التأهل هي الفوز فقط على سوهاج مع تعثر البنك الأهلي بالتعادل أو الهزيمة.

في حين ستكون حظوظ بني سويف الأقل إذ سيسعى للفوز على طهطا مع هزيمة البنك الأهلي وهزيمة الألومنيوم أو تعادله.