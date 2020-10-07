انتهت - إنبي (0)-(3) الأهلي.. الفوز الثاني لموسيماني

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 19:22

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي ضد الأهلي في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بثلاثية دون رد

ق 80: جووووول أجايي والثالث

ق 78: نزول أفشة وصالح جمعة وخروج مروان ووليد سليمان

ق 59: نزول كهربا بدلا من عربي بدر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد

ق 40: خروج أيمن أشرف ونزول عمرو السولية

ق 17: جووووول هدف ثاني رائع من مروان محسن بعد جملة فنية رائعة واختراق من أحمد فتحي وتمريرة إلى مروان الذي راوغ المدافع ووضع الكرة في الشباك

ق 4: جوووول مروان محسن يسجل الأول

انطلاق المباراة

الأهلي إنبي الدوري المصري
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