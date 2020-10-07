انتهت - إنبي (0)-(3) الأهلي.. الفوز الثاني لموسيماني
الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 19:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي ضد الأهلي في الجولة الـ32 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي بثلاثية دون رد
ق 80: جووووول أجايي والثالث
ق 78: نزول أفشة وصالح جمعة وخروج مروان ووليد سليمان
ق 59: نزول كهربا بدلا من عربي بدر
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد
ق 40: خروج أيمن أشرف ونزول عمرو السولية
ق 17: جووووول هدف ثاني رائع من مروان محسن بعد جملة فنية رائعة واختراق من أحمد فتحي وتمريرة إلى مروان الذي راوغ المدافع ووضع الكرة في الشباك
ق 4: جوووول مروان محسن يسجل الأول
انطلاق المباراة