تشكيل إنبي - تونيا دي ليو وأحمد علي يقودان الهجوم أمام الأهلي

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 19:04

كتب : FilGoal

هدف محمود قاعود مع إنبي أمام مصر المقاصة

يقود تونيا دي ليو وأحمد علي هجوم إنبي أمام الأهلي ضمن مواجهات الجولة الـ 32 من الدوري المصري.

ويغيب محمد شريف هداف الفريق المعار من الأهلي للفريق البترولي بسبب البند في تعاقد اللاعب بعدم المشاركة أمام الأهلي.

وجاء تشكيل كتيبة حلمي طولان كالآتي:

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حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: علي فوزي – رامي صبري – أسامة جلال – كريم فؤاد

الوسط: محمود قاعود – حميد ماو – محمد رزق - عبد الرحمن عامر

الهجوم: تونيا دي ليو – أحمد علي

دكة البدلاء: عبد العزيز البلعوطي – إبراهيم يحيى – صلاح سليمان – محمد بسيوني – عمر بسام – احمد عبد العزيز – أحمد العجوز – عمر سافيولا – عبد الرحمن عماد

ويحتل إنبي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة من 31 مباراة.

تشكيل إنبي في الدوري إنبي
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