تشكيل الأهلي - عربي بدر أساسي.. وصالح جمعة و5 شباب على دكة البدلاء

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي التشكيل لمواجهة إنبي في الجولة الـ 32 من الدوري المصري.

ويعتمد الجنوب إفريقي على عربي بدر لأول مرة كأساسي في خط الوسط إلى جوار أليو ديانج.

بينما يلعب في مركز قلب الدفاع كل من حمدي فتحي وأيمن أشرف، ويشغل أحمد فتحي مركز الظهير الأيسر لتعويض إصابة محمود وحيد وغياب علي معلول المتواجد بمعسكر منتخب تونس.

ويظهر وليد سليمان أساسيا في مركز صانع الألعاب وبجواره جونيور أجايي وحسين الشحات وأمامهم مروان محسن.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أحمد فتحي - حمدي فتحي – أيمن أشرف– محمد هاني

الوسط: أليو ديانج – عربي بدر

أمامهم: جونيور أجاي - وليد سليمان - حسين الشحات

الهجوم: - مروان محسن

دكة البدلاء: محمود كهربا – صالح جمعة – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – شادي رضوان – محمد المغربي – محمد شكري – محمد فخري – مصطفى شوبير