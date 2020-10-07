اللجنة الأولمبية تخطر الاتحادات الرياضية بإيقاف مرتضى والدعوة لانتخابات على مقعد رئيس الزمالك

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 18:38

كتب : عاطف شادي

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

أخطرت اللجنة الأولمبية المصرية جميع الاتحادات الرياضية اليوم الأربعاء بإيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وقالت اللجنة في خطابها للاتحادات الرياضية إن مرتضى عليه: "عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية في الزمالك".

وأضافت "عدم الاعتداد بتوقيعه في إي إجراء وعلى نائب الرئيس أو أعضاء الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص رئيس مجلس الإدارة".

أخبار متعلقة
اللجنة الأولمبية: يحق لـ مرتضى الاستئناف على عقوبته.. هذا سبب عدم تنفيذ قرارانا السابق ضده اللجنة الأولمبية: عقوبة مرتضى قضية رياضية لا تخص البرلمان.. وتحديه للقرار يعرض الزمالك للإيقاف اللجنة الأولمبية تعلن تقدم مرتضى منصور بشكوى ضد الأهلي والخطيب

وتابعت اللجنة الأولمبية في خطابها "نسخ صورة من الأوراق ترسل إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال ما تضمنته التحقيقات من وقائع جنائية".

وأردفت "نسخ صورة من الأوراق ترسل للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ شؤونه حيال ما يذاع عبر قناة الزمالك من عبارات تخدش الحياء العام".

وأتمت اللجنة الأولمبية البيان "نأمل عدم التعامل مع مرتضى منصور لا بشخصه أو بصفته ويكون التعامل مع نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك وعدم السماح له بحضور المباريات، وحال مخالفة ذلك على الاتحاد اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العقوبات".

وكانت اللجنة الأولمبية قررت إيقاف مرتضى أربع سنوات من ممارسة أي نشاط رياضي وتغريمه 100 ألف جنيه.

مرتضى الزمالك اللجنة الأولمبية
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - إنبي ضد الأهلي 11 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل إنبي - تونيا دي ليو وأحمد علي يقودان الهجوم أمام الأهلي 29 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - عربي بدر أساسي.. وصالح جمعة و5 شباب على دكة البدلاء 38 دقيقة | الدوري المصري
اللجنة الأولمبية تخطر الاتحادات الرياضية بإيقاف مرتضى والدعوة لانتخابات على مقعد رئيس الزمالك 54 دقيقة | مصر
روبن كازان لـ في الجول: أنهينا اهتمامنا بضم أحمد حمدي ساعة | الدوري المصري
رسميا - "بتوصية من كارتيرون".. أري بابل إلى التعاون السعودي ساعة | الدوري المصري
الحسم في الجولة الأخيرة - البنك الأهلي يحافظ على الصدارة.. وريمونتادا الألومنيوم تزيد حظوظه في التأهل ساعة | مصر
رموز الزمالك: نتعرض لمؤامرة كاملة الأركان.. وجئنا لدعم مرتضى منصور ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 4 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك
قد ينال إعجابك