روبن كازان لـ في الجول: أنهينا اهتمامنا بضم أحمد حمدي

انسحب نادي روبن كازان من مفاوضات ضم أحمد حمدي لاعب الجونة، وفقا لتصريحات مرات فاجيزوف المتحدث الرسمي باسم النادي لـFilGoal.com.

وصرح فاجيزوف قائلا: "كنا سنعود بعرض آخر لكن الآن لن نفعل".

وواصل "في الوقت الحالي لم يعد أحمد حمدي ضمن اهتمامات روبن كازان".

وأتم "النادي بالفعل لم يعد مهتما بضمه".

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب في النادي الروسي، أن كازان مهتم بلاعب ألباني في اليونان وآخر في البرتغال، لتعويض حمدي.

روبن كازان حاول ضم حمدي من الجونة على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وهو ما رفضه الفريق المصري.

وقال حمدي إن هناك تماطل حدث من مسؤولي الجونة وهو ما تسبب في عدم إكمال المفاوضات بنجاح.

فيما قال نادر شوقي رئيس شركة "إيلفين" التي تدير الجونة إنه رد على عرض النادي الروسي لكنه لم يتلق أي مخاطبات أخرى.