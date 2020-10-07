رسميا - "بتوصية من كارتيرون".. أري بابل إلى التعاون السعودي

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 18:04

كتب : FilGoal

أري بابل - بريميرو دي أوجوستو

أعلن نادي التعاون السعودي ضم المهاجم الأنجولي أري بابل، لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم آخر.

اللاعب الذي ارتبط مؤخرا بالتوقيع للزمالك بعد نهاية تعاقده مع بريمييرو دي أوجستو الأنجولي وتراجع النادي عن التعاقد معه.

وأعلن النادي عبر بيانه "أن التعاقد مع الأنجولي جاء بناءً على توصية من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون".

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وسيوقع اللاعب البالغ 26 عاما على العقود عند وصوله إلى المملكة العربية السعودية، ليصبح الأجنبي السابع في صفوف الفريق للموسم المقبل.

وكان أمير مرتضى منصور رئيس لجنة الكرة قد صرّح سابقا عن موقف أري بابل: "تصريحاته لوسائل الإعلام رغم عدم إعلان الزمالك ضمه من أسباب عدم إتمام التعاقد معه".

وتابع "يطالبنا بقيده، هل هناك فترة قيد حاليا؟ الموسم لم ينته، تحدث معي 12 شخصا على أنهم وكلاء له".

أري بابل الجناح الأنجولي صاحب الـ 26 عاما لعب في صفوف أول أغسطس الأنجولي، وسبق له اللعب بقميص سبورتنج لشبونة البرتغالي وظهر مع الفريق ب.

وشارك بابل في 11 مباراة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين.

وواجه اللاعب الزمالك مرتين في دوري الأبطال. خسر مرة بثنائية مقابل لا شيء وتعادل مرة في مجموعات دوري الأبطال هذا الموسم.

التعاون السعودي أري بابل باتريس كارتيرون
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