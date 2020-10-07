الحسم في الجولة الأخيرة - البنك الأهلي يحافظ على الصدارة.. وريمونتادا الألومنيوم تزيد حظوظه في التأهل

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 18:00

كتب : رضا السنباطي

البنك الأهلي

جولة أخيرة مشتعلة ستنتظرها مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية المصرية بعدما أصبح الصراع ثلاثيا على بطاقة التأهل بين النادي الأهلي والألومنيوم وبني سويف.

وشهدت الجولة الـ 21 مواجهة مباشرة بين البنك الأهلي المتصدر وبني سويف صاحب المركز الثاني انتهت بفوز البنك الأهلي بنتيجة 2-0.

سجل أهداف البنك الأهلي عمرو عزت من ركلة جزاء ثم أضاف محمود جمعة الهدف الثاني.

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فوز حافظ به البنك الأهلي على صدارة الترتيب برصيد 43 بينما توقف رصيد بني سويف عند 41 نقطة.

الألومنيوم صاحب المركز الثالث استغل الأمر وقلب تأخره بهدفين أمام ديروط لفوز بنتيجة 4-2 ليرتفع رصيده إلى 42 نقطة ارتقى بها للمركز الثاني.

البنك الأهلي سيواجه بترول أسيوط في الجولة الأخيرة الفوز يعني تأهله التاريخي للدوري الممتاز لأول مرة، وفي حالة التعادل مع تعادل الألومنيوم يصعد مباشرة للدوري الممتاز دون النظر لنتائج بني سويف.

بينما فرصة الألومنيوم في التأهل هي الفوز فقط على سوهاج مع تعثر البنك الأهلي بالتعادل أو الهزيمة.

في حين ستكون حظوظ بني سويف الأقل إذ سيسعى للفوز على طهطا مع هزيمة البنك الأهلي وهزيمة الألومنيوم أو تعادله.

وفي نفس المجموعة، حقق المنيا الفوز على طهطا بنتيجة 4-2، والفيوم على الإعلاميين بنتيجة 1-0.

وسجل أحمد حمودي هدف فوز شبان قنا على سوهاج ليرتقي فريقه للمركز الرابع، كما تصدى عماد حمدي حارس شبان قنا على ركلة جزاء.

وتعادل تليفونات بني سويف مع بترول أسيوط بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد تليفونات إلى 27 نقطة وبترول أسيوط إلى 32 نقطة.

في الدرجة الثانية البنك الأهلي بني سويف الألومنيوم
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