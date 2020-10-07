حوار في الجول - نادين سلعاوي (2) من التعجب أن مصرية تلعب السلة إلى الأفضل في تاريخ جامعتها بأمريكا

خاضت نادين سلعاوي رحلة احتراف في دوري الجامعات الأمريكي ونجحت في أن تكون أفضل لاعبة في تاريخ جامعتها محطمة جميع الأرقام القياسية المسجلة.

وتتحدث نادين سلعاوي عبر FilGoal.com عن كواليس رحلتها في دوري الجامعات الأمريكي وكيف تحولت من سؤالها (هل مصر لديها كرة سلة؟) إلى الأفضل في تاريخ الجامعة.

وكشفت نادين "لم يكن هناك اعتراض من النادي الأهلي أو عائلتي بشأن خطوة الاحتراف، والدي كان يتمنى بقائي بجانبهم لكنه يعلم أن ذلك حلمي".

وتابعت "في البداية كان لدي خوف بعض الشئ من حياتي الجديدة بعد انتقالي إلى الجامعة وأول مباراة لي كانت الأسوأ طوال مشواري في اللعبة".

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وأضافت نادين "بعد ذلك تم طمأنتي من مدربيني أن ذلك طبيعي بسبب الانتقال إلى حياة جديدة وبالفعل تأقلمت شيئا فشيئا".

كما تحدثت نادين عن الفارق بين كرة السلة في مصر والخارج وكيف يتم تطويرها.